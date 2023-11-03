Украина перешла на "военные рельсы" с начала вторжения – Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина фактически перешла на военные рельсы с начала большой войны, сообщает Лига.net.

По его словам, переход на военные рельсы — это "трактовка из прошлого", так как Украина фактически находится в таком положении с 24 февраля 2022 года.

"У нас мобилизация, военное положение. Все работают по этим документам, которые были приняты в первые минуты начала большой войны. Кабинет министров и все другие органы принимают решения, исходя из этого. Областные и районные военные администрации" , — сказал Данилов.

Он отметил, что военно-промышленный комплекс "работает так, как он может работать в тех условиях, в которых он находится".

"Если кто-то считает, что нужно еще больше закручивать гайки, то с учетом последних 30 лет, когда Россия уничтожала наш потенциал, то имейте в виду, что они сознательно уничтожили целые области промышленности. За пару часов это не исправить. Что вы поставите на военные рельсы? Харьковский тракторный завод? Который во времена войны выпускал танки. Или Николаевскую верфь, которую уничтожили россияне" , — заявил секретарь СНБО.

Чиновник подчеркнул, что экономика Украины находится на военных рельсах, так как все налоги идут на войну.