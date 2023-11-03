Нацбанк прогнозирует стабилизацию цен на топливо в следующем году

Национальный банк прогнозирует стабилизацию цен на топливо в 2024 году благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь, сообщает Экономическая правда.

Регулятор отметил ожидаемое возобновление роста цен на топливо на 6,2% в годовом измерении в сентябре, прежде всего, вследствие возврата полного налогообложения, а также роста мировых цен на нефть.

По оценкам Нацбанка, возврат полного налогообложения имел примерно 0.7 в. п. прямого вклада в изменение Индекса потребительских цен в 2023 году.

Несмотря на это, в III квартале еще сохранялось влияние низких цен на топливо в предыдущие месяцы на транспортные услуги – рост их стоимости и дальше замедлялся.

В краткосрочном периоде рост цен на горючее ускорится, что будет оказывать косвенное проинфляционное влияние на стоимость других товаров и услуг. Со следующего года цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть, – резюмировали в НБУ.