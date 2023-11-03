Bloomberg: Израиль перестал информировать Москву об атаках в Сирии

Власти Израиля перестали информировать российскую сторону об атаках в Сирии после начала войны против терро'ристической группировки ХАМАС 7 октября. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Укринформ.

30 октября израильские военные самолеты разбомбили сирийскую военную базу в южной провинции Дараа. По словам собеседников агентства, это произошло после того, как Израиль раскинул листовки с оговорками сирийских войск не разрешать Ирану и его приспешникам действовать у границы с Израилем.

За пять дней до этого Израиль нанес удар по составу оружия на большой сирийской базе на юге страны, где вместе с сирийскими войсками работают иранские офицеры и боевики прокси группы "Хезболла".

Источники добавляют, что в результате атаки погибли более десятка сирийских солдат и офицеров. Израильские военные самолеты поразили радары воздушного наблюдения на соседнем объекте.

На объекте рядом с этой базой время от времени находятся военнослужащие русской военной милиции. Непонятно, были ли они там, когда Израиль нанес удар. В свою очередь, сирийские военные признали обе атаки.

Израиль не сообщал России заранее об этих ударах.

Отмечается, что израильские предупреждения России приносили пользу обеим странам. Пять лет назад президент России Владимир Путин заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что сделает все, чтобы Иран и "Хезболла" не смогли закрепиться на юго-западе Сирии, напротив Голанских высот.

Однако после того, как в 2022 году Россия ввела войска в Украину, Москва укрепила альянс с Ираном, усугубив отношения с Израилем. Война Израиля против ХАМАСа, управляющего Газой и также поддерживаемой Ираном, и тесное сотрудничество между Израилем и США еще больше удалили их друг от друга.