В Винницкой области обломки "Шахеда" повлекли отключения электрики
В Винницкой области в результате падения обломков сбитого этой ночью вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" произошло обесточивание в домах многих сотен граждан. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
По данным ведомства, свет пропал в целом у 1562 потребителей в регионе.
После отражения российской воздушной атаки на месте падения барражирующего боеприпаса противника работали аварийные службы, ликвидируя последствия обесточивания, чтобы вернуть свет в дома граждан.
Как отметили в Минэнерго, утром большинство абонентов было подключено.
Кроме Винницкой области, обесточивание вследствие российской атаки БПЛА этой ночью фиксировалось также в Харькове.
Там в результате ночных обстрелов без света - 146 бытовых и 13 юридических абонентов, уточнили в министерстве.
Ситуация с энергетикой в прифронтовых областях
В Сумской области свет вернули в населенный пункт, который ранее был обесточен из-за технологических нарушений. Электроэнергию вернули более чем 2 тысячам потребителей.
В Донецкой области за минувшие сутки из-за обстрелов было отключено 2709 абонентов.
В Днепропетровской области из-за боевых действий было отключено 166 потребителей. Все они уже были подключены.
Кроме того, без света остается часть потребителей в Черниговской, Запорожской, Херсонской областях. В Минэнерго отметили, что ремонтные бригады работают там, где позволяет ситуация безопасности.
"В общей сложности за сутки энергетики заживили более 11 тысяч потребителей. Большинство из них - в Донецкой области", - рассказали в ведомстве.