В Винницкой области обломки "Шахеда" повлекли отключения электрики

В Винницкой области в результате падения обломков сбитого этой ночью вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" произошло обесточивание в домах многих сотен граждан.﻿ Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По данным ведомства, свет пропал в целом у 1562 потребителей в регионе.

После отражения российской воздушной атаки на месте падения барражирующего боеприпаса противника работали аварийные службы, ликвидируя последствия обесточивания, чтобы вернуть свет в дома граждан.

Как отметили в Минэнерго, утром большинство абонентов было подключено.

Кроме Винницкой области, обесточивание вследствие российской атаки БПЛА этой ночью фиксировалось также в Харькове.

Там в результате ночных обстрелов без света - 146 бытовых и 13 юридических абонентов, уточнили в министерстве.

Ситуация с энергетикой в прифронтовых областях

В Сумской области свет вернули в населенный пункт, который ранее был обесточен из-за технологических нарушений. Электроэнергию вернули более чем 2 тысячам потребителей.

В Донецкой области за минувшие сутки из-за обстрелов было отключено 2709 абонентов.

В Днепропетровской области из-за боевых действий было отключено 166 потребителей. Все они уже были подключены.

Кроме того, без света остается часть потребителей в Черниговской, Запорожской, Херсонской областях. В Минэнерго отметили, что ремонтные бригады работают там, где позволяет ситуация безопасности.