Немецкий генерал: Контрнаступление потеряло темп, но успехи ВСУ можно сохранить

Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг считает, что в Украине на фронте сложился "оперативный тупик". Об этом он сказал в интервью изданию Stuttgarter Nachrichten, сообщает Лига.net.

По его словам, несколько недель наблюдается "фаза оперативного тупика", а инициатива переключается между украинскими и российскими силами.

"Украинское наступление на юге под Запорожьем потеряло темп. Однако достигнутые там завоевания земель можно было консолидировать и сохранить. На севере и востоке, например в районе Донецка, мы видим, что Россия вновь атакует с максимальным использованием людей и техники. До сих пор прогресс был незначительным" , — сказал Фройдинг.

Он отметил, что зима окажет влияние на боевые действия, но не стоит переоценивать фактор погоды, особенно на юге.