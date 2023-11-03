Британская разведка объяснила, почему Украина и РФ не могут прорвать фронт

Ни украинские, ни российские войска не способны прорвать линию фронта в Украине из-за надежной противовоздушной обороны обеих сторон и огромной линии соприкосновения, которую необходимо удерживать. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по войне в Украине 3 ноября, сообщает Европейская правда.

Как отмечают британские аналитики, операции последних недель стали продолжением тенденции, выявленной еще в начале войны: баланс наземных боевых действий, при прочих равных условиях, в целом складывается в пользу сил, несущих оборону.

На юге страны украинское наступление остается относительно статичным между двумя основными линиями хорошо подготовленных оборонительных позиций России, говорится в обзоре. В районе Авдеевки крупномасштабное российское наступление наткнулось на мощную украинскую оборону.

Главным фактором этого явления, скорее всего, стало относительное ослабление тактической авиации, говорится в обзоре. Обе стороны держат надежную противовоздушную оборону, что не позволяет боевым самолетам обеспечить эффективную воздушную поддержку штурмовых действий.

Кроме того, географические масштабы конфликта затрудняют проведение наступательных операций. Обеим сторонам трудно собрать незадействованные ударные силы, способные осуществить прорыв, поскольку большая часть мобилизованных войск необходима для удержания линии соприкосновения длиной 1200 км.