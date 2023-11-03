Статья Залужного разожгла "партийные страсти" в США – Politico

Недавние заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного разожгли "партийные страсти" в американском Конгрессе.﻿ Об этом говорится в публикации Politico, сообщает Украинская правда.

"Потрясающее признание генерала Валерия Залужного эхом отзывается в Капитолии, где республиканцы утверждают, что его комментарий является поводом для пересмотра американской поддержки Киева до тех пор, пока это необходимо. И это может сделать подъем Украины в гору против России и в залах Конгресса еще круче" , – говорится в статье.

Politico отмечает, что сенат, скорее всего, одобрит увеличение помощи Украине. Однако спикеру Палаты представителей Майку Джонсону приходится убеждать более скептически настроенных коллег.

"Заявления Залужного, похоже, имели целью повлиять на дебаты в американском Конгрессе. Генерал, как и президент Украины Владимир Зеленский, отчаянно нуждается в более совершенных истребителях, беспилотниках, ракетах большей дальности и артиллерии, чтобы прорвать российскую оборону" , – отмечает издание.

Напомним, что Залужный в статье отметил, что "ВСУ нуждаются в высоких технологиях, чтобы выйти из этой войны".

Politico пишет, что Киев "все больше стремится выйти за рамки ожидаемой помощи и стремится начать партнерство с американской и европейской оборонной промышленностью, чтобы заключить соглашения о совместном производстве, чтобы иметь возможность создавать собственное оружие".

Сенатор Джей Д. Вэнс, который открыто призвал прекратить военную помощь Киеву, заявил, что высказывания Залужного свидетельствуют о глубоких разногласиях в украинском руководстве.

"Военные цели Зеленского не соответствуют действительности, и некоторые из его ближайшего окружения отталкивают его" , - сказал он журналистам в Капитолии.

По его мнению, война должна была закончиться тем, Россия будет контролировать часть украинской территории, а урегулирование было бы путем переговоров.

Сенатор Джош Хоули, который тоже скептически относится к увеличению помощи Киеву, сказал, что откровенность Залужного "пробила большую дыру в политике в отношении Украины". По его мнению, позиция Украины заключается в том, что "мы должны продолжать финансировать ее во всех аспектах, а не только в военном, мы должны предоставить деньги на пенсии и все остальное, чтобы ситуация не зашла в тупик".

Он добавил, что это вызывает вопрос, какой будет стратегия в эндшпиле: "Какой здесь план? Я не думаю, что у них есть план".

Оценка Залужного "совпадает с тем, что нам сообщали", - сказал сенатор Бен Кардин, председатель Комитета по иностранным делам Сената США.

"Была надежда, что они достигнут больших успехов" , - продолжил он.

В то же время, как отмечает Politico, аргументы Вэнса и Хоули все еще остаются мнением меньшинства в Сенате, ведь большинство сенаторов от обеих партий все еще заявляют, что хотят продолжать помогать Украине выйти из "тупика".

Однако количество противников этого все равно увеличивается, особенно когда внимание США переключилось на помощь Израилю.

Politico отмечает, что комментарии Залужного не ослабили поддержку со стороны активных сторонников Украины в Конгрессе.

В частности, член Комитета по вопросам Вооруженных сил и сенатор Ричард Блюментал отметил, что "природа войны в Украине такова, что она будет миля за милей".

По его мнению, Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, потому что это жизненно важно для американской национальной безопасности, даже "если гигантского прорыва не будет".