Шмигаль анонсировал увеличение государственных заказов для украинского бизнеса
Бизнес, товары которого раньше не производились в Украине, получит больше государственных заказов. Речь идет об автомобилях, грузовиках, автовышках. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Второе решение, направленное на поддержку нашей экономики, касается внесения изменений в Порядок подтверждения степени локализации производства товаров. В частности, мы изменим процедуры, которые позволят новым товарам, ранее не производившимся в Украине, проще получать подтвержденную степень локализации", - отметил Шмыгаль.
Речь идет о специализированных грузовых автомобилях, автовышках, новых моделях автобусов и автомобилей. По словам премьера, это позволит поддержать украинских производителей при государственных закупках.
"Те, кто сейчас инвестирует в новые производства, новые линии, новые разработки, будут иметь стимулы от государства", - добавил глава правительства.