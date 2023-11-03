Шмигаль анонсировал увеличение государственных заказов для украинского бизнеса

Бизнес, товары которого раньше не производились в Украине, получит больше государственных заказов. Речь идет об автомобилях, грузовиках, автовышках.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Второе решение, направленное на поддержку нашей экономики, касается внесения изменений в Порядок подтверждения степени локализации производства товаров. В частности, мы изменим процедуры, которые позволят новым товарам, ранее не производившимся в Украине, проще получать подтвержденную степень локализации" , - отметил Шмыгаль.

Речь идет о специализированных грузовых автомобилях, автовышках, новых моделях автобусов и автомобилей. По словам премьера, это позволит поддержать украинских производителей при государственных закупках.