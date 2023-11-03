В "Дії" ввели оплату штрафа за админнарушения - Федоров

В приложении "Дії" была введена новая услуга – возможность уплатить штраф за административное правонарушение. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров, сообщает Укринформ.

"Теперь украинцы могут заплатить штраф за админнарушения прямо в "Дії". Без долгих бюрократических процедур и поездок в суд. Всего за несколько кликов - в смартфоне" , - проинформировал Федоров.

Он отметил, что админнарушения можно совершить по опрометчивости, "например, закурить в неустановленном месте или нарушить правила торговли. После этого человека ждет штраф, запускающий долгий и скучный процесс".

"Нужно ехать в суд и стоять в очередях, чтобы получить судебное постановление и реквизиты для уплаты штрафа и судебного сбора. И только потом идти в банк" , - отметил глава Минцифры.

По его словам, "теперь все в "Действии". Нужно открыть раздел "Судебные дела" или "Судебные штрафы", выбрать штраф и уплатить его. Это все. Квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет ваше дело".