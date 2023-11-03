Блинкен: Граждане в Газе должны быть защищены от атак

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Тель-Авиве в пятницу заявил, что его страна поддерживает действия Израиля против ХАМАС, однако гражданское население в Газе должно быть защищено, сообщает Европейская правда.

"Мы твердо стоим на позиции, что Израиль имеет не только право, но и обязанность защищать себя и сделать все возможное, чтобы убедиться, что 7 октября больше никогда не повторится" , – сказал Блинкен.

"То, как Израиль это делает, имеет значение. И очень важно, чтобы, когда речь идет о защите гражданских лиц, попавших под перекрестный огонь ХАМАС, было сделано все возможное, чтобы защитить их и оказать помощь тем, кто в ней так отчаянно нуждается, и кто никоим образом не несет ответственности за то, что произошло 7 октября. Поэтому мы работаем над всем этим вместе" , – добавил Блинкен.

Дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил CNN в пятницу, что Блинкен будет добиваться от Израиля "паузы" в авиаударах по Газе, чтобы "дать возможность для посредничества".

Герцог поблагодарил Блинкена за его "моральную четкость".

Блинкен и Герцог также сказали, что они "ежесекундно думают о наших заложниках – многих израильтянах, американцах, других иностранных гражданах".