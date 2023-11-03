Зеленский посетил учебный центр по подготовке артиллеристов

Президент Украины Владимир Зеленский посетил один из центров подготовки подразделений ракетных войск и артиллерии и ознакомился с новейшими образцами артиллерийского и инженерного вооружения и военной техники, находящимися на вооружении Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов доложил главе государства об особенностях применения артиллерийского вооружения и техники, в частности, САУ AS-90, пушки Д-30, САУ 2С22 "Богдана", САУ PzH 2000, установки БПЛА. Он сообщил Владимиру Зеленскому об объемах такого типа вооружения, необходимых для войска.

Начальник инженерных войск – начальник управления инженерных войск Командование Сил поддержки ВСУ Александр Яковец ознакомил президента с образцами инженерной техники: инженерным танком Wisent 1, бронетранспортером MaxxPro с минным тралом Spark, машинами разминирования Ahlmann 12BS и GCS-200, танковым мостоукладчиком Biber.

Яковец подробно рассказал Зеленскому о применении роботизированных систем для гуманитарного разминирования на деоккупированных территориях и вблизи зоны активных боевых действий. Он отметил инженерный танк Shredder, являющийся одним из лучших образцов. По его словам, сейчас идет активное обучение личного состава по его использованию.

Также президенту продемонстрировали взаимодействие артиллерии и инженерных войск при выполнении боевых задач, в том числе подавление огневой точки противника, разграждение минно-взрывных заграждений и занятие враждебной позиции.

После стрельб военнослужащие ракетных войск передали Зеленскому планшет с гравировкой, а инженеры – свой логотип и флаг.

Отметим сегодня отмечают День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск.