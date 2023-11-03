TikTok удалил почти 1 млн видео, связанных с войной в Израиле

Компания TikTok заявила, что удалила более 925 000 видео, связанных с войной между Израилем и ХАМАСом, а также миллионы других "единиц контента" со всего мира. Об этом говорится в сообщении компании, сообщает Лига.net.

Данные были предоставлены из-за критики насчет выполнения своих обязанностей по модерации. Также сообщается, что TikTok удалил более 24 миллионов фейковых аккаунтов и более полумиллиона ботов, комментировавших под тегами, связанными с конфликтом.

В своем заявлении компания утверждает, что обвинения в непропорциональном продвижении пропалестинского контента безосновательны и основываются на некорректном анализе данных.