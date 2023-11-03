В РФ отчитались о рекордных нефтегазовых доходах, но не из-за успехов отрасли

В октябре 2023 года в российский бюджет поступила рекордная с апреля 2022 года сумма, связанная с нефтегазовой отраслью, — 1,635 трлн рублей, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил российский минфин.

По его данным, сборы превысили прогноз на 37,8 млрд рублей — до 1,635 трлн рублей.

Последний раз с начала войны больше было только в апреле 2022 года — 1,8 трлн.

В минфина назвали причины рекорда, но ни одна из них не связана с успехами нефтегазовой отрасли.

Объяснений несколько: рост цен на нефть, снижение курса рубля, топливный кризис и особенности графика уплаты налогов. Все это позволило российскому бюджету в октябре получить максимальную за 1,5 года сумму нефтегазовых доходов.

Дорогая нефть

Средняя цена на нефть Urals, от которой рассчитываются налоги и пошлины, по данным Минфина, в октябре составила 81,52 долларов за баррель.

Слабый рубль

До середины октября доллар был дороже 100 рублей и лишь к концу месяца опустился до 93 рублей.

Топливный кризис

Рост биржевых цен превышал пороговые 20%, поэтому в октябре нефтяникам не причитались выплаты по так называемому демпферу (компенсация части разницы с экспортной ценой). Для сравнения: в августе и сентябре выплаты по демпферу составили 186 и 299 млрд руб., а всего за 9 месяцев — 1,14 трлн руб.

График выплат

В октябре пришло время уплаты налога на дополнительный доход (НДД), которая производится раз в квартал.

Благодаря ценам на нефть при дешевом рубле в российском минфине ожидают, что нефтегазовые доходы останутся высокими и в ноябре. В частности, они превысят базовый уровень на 583,3 млрд руб.

Напоминаем:

В российский бюджет в текущем году заложено 8,9 трлн руб. нефтегазовых доходов, в том числе 8 трлн — базовые.

Но если ожидания российского минфина оправдаются, в ноябре нефтегазовые доходы могут превысить 1,2 трлн руб, а в декабре базовый уровень, скорее всего, может быть перевыполнен, как и годовой план.