Посол США в Украине встретилась с спикером Джонсоном
Посол США в Украине Бриджит Бринк встретилась с новоизбранным спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и говорила с ним о поддержке Украины, сообщает Европейская правда.
Бринк отметила, что на встрече с Джонсоном говорила о "важности дать Украине возможность остановить российскую агрессию в Европе".
Других деталей встречи посол не приводит.
Напомним, в четверг американская Палата представителей одобрила пакет военной помощи Израилю на сумму почти 14,5 миллиардов долларов, отдельно от помощи для Украины.
Джонсон заявил, что будет рассматривать вопрос помощи Украине вместе с вопросами безопасности границ США, предпочитая отвечать на запросы Байдена отдельно, поскольку законодатели от Республиканской партии все чаще выступают против помощи Киеву.