В ГУР рассказали почему в России отложили объявление новой мобилизации
Решение об объявлении официальной мобилизации в России уже лежало на столе в Кремле, но его отложили по нескольким причинам. В частности, из-за президентских выборов, которые должны состояться весной 2024 года. Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.
"Решение о новой волне публичной мобилизации серьезно рассматривалось и буквально лежало на столе военно-политического руководства государства-агрессора. Тем не менее, это решение так и не было воплощено и отложено по разным причинам", - пояснил он.
В частности, как отметил Юсов, из-за опасений дестабилизационных и протестных процессов внутри Российской Федерации, которая "на самом деле крайне нестабильное образование с кучей внутренних проблем".
"Первая волна этой так называемой частичной мобилизации часть этих проблем очень ярко подсветила. Поэтому такое решение рассматривается, но по состоянию на данный момент оно не принято", - добавил представитель разведки, отметив, что немалую роль в этом играют мартовские президентские выборы в РФ - фактор, на который в Кремле обращают внимание.