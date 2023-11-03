В ГУР рассказали почему в России отложили объявление новой мобилизации

Решение об объявлении официальной мобилизации в России уже лежало на столе в Кремле, но его отложили по нескольким причинам. В частности, из-за президентских выборов, которые должны состояться весной 2024 года. Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

"Решение о новой волне публичной мобилизации серьезно рассматривалось и буквально лежало на столе военно-политического руководства государства-агрессора. Тем не менее, это решение так и не было воплощено и отложено по разным причинам" , - пояснил он.

В частности, как отметил Юсов, из-за опасений дестабилизационных и протестных процессов внутри Российской Федерации, которая "на самом деле крайне нестабильное образование с кучей внутренних проблем".