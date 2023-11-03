Нардеп Николаенко за 40 минут до смертельного ДТП превысил скорость – "Схемы"

За 40 минут до смертельного ДТП, в результате которого погибла 18-летняя девушка, автомобиль, за рулем которого находился народный депутат от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко, превысил скорость, из-за чего был сгенерирован штраф в размере 340 гривен. Это "Схемы" выяснили с помощью сервиса проверки административных правонарушений МВД, сообщает Радио Свобода.

Согласно постановлению по сервису МВД, на участке трассы Киев-Чоп в Житомирской области авто двигалось со скоростью 162 км/ч, несмотря на установленное ограничение в 110 километров в час. В то же время неизвестно, с какой скоростью двигался автомобиль позже, в момент совершения ДТП.

Журналисты "Схем" также выяснили, что Mercedes-Benz, которым руководил Николаенко, принадлежит его гражданской жене Екатерине Вайдич, которую она приобрела в собственность в сентябре 2023 года.

По данным сервиса МВД, в 9:03 камеры зафиксировали скорость, с которой народный депутат Николаенко на автомобиле Mercedes-Benz GLE 300D двигался по трассе Киев-Чоп в районе села Новогородецкое под Житомиром – она составляла 165 км/ч. При этом радар системы МВД зафиксировал несколько более низкую скорость – 162 км/ч. По данным сервиса, на этом участке трассы допустимая скорость – 110 км/ч. Таким образом, народный депутат превысил скорость на 52-55 км/ч.

Смертельное ДТП с участием нардепа, по сообщению Нацполиции, произошло позже – около 9:45 в селе Березовка Житомирской области – в 63 км от места, где система фиксации нарушений сгенерировала штраф Николаенко за превышение скорости.

Всего, начиная с апреля 2023 года, за этим автомобилем в соответствии с сервисом МВД зафиксировано 9 случаев нарушения режима скорости.

Отдельно "Схемы" выяснили, что этот автомобиль принадлежит гражданской жене нардепа Екатерине Вайдыч, которую сам Николаенко указывал в своей декларации.

Как выяснили "Схемы", Mercedes-Benz GLE 300D 2023 выпуска Вайдич приобрела в собственность в сентябре этого же года, о чем свидетельствует реестр владельцев автотранспортных средств. На сайте официального дилера ориентировочная стоимость такого нового автомобиля составляет от 3 млн гривен.

Екатерина Вайдич является совладелицей и директором фирмы "МХП-ТРЕЙД ФУДЗ" вместе с аграрным магнатом Юрием Косюком.

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