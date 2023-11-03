Президент сменил командующего Сил спецопераций – документ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Хоренко с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, назначив Сергея Лупанчука, сообщает Укринформ.

Соответствующие указы обнародованы на сайте президента.

Так, согласно указу №727/2023 генерал-майор Виктор Хоренко уволен с должности командующего ССО ВСУ. В то же время указом №728/2023 на соответствующую должность назначен полковник Сергей Лупанчук.

Никакой информации о новом главе ССО ВСУ в открытых источниках пока нет.

Как сообщалось, Виктор Хоренко – генерал-майор, участник российско-украинской войны. Был назначен на должность командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины 25 июля 2022 года.