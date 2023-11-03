Путин рассказал, почему решил "расчехлить автомат" в Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что у него "не было другого выбора" перед полномасштабным нападением на Украину 24 февраля 2022 года, сообщает Деловая столица.
Об этом он сказал на встрече с Общественной палатой РФ.
Так, у Путина спросили, принял бы он "другое решение, если бы знал, как все это будет" перед 24-м февраля.
"У нас другого выбора не было. Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, "а можно ли без этого обойтись?". Нет!", — сказал президент РФ.
По его словам, "к сожалению, по-другому нельзя было бы сделать".
"Почему? Потому что на нас уже напали!", — убеждает глава Кремля.
Кто именно "напал" на Россию — Путин не уточнил.
Присутствовавшие встретили речь президента РФ аплодисментами.
Напомним, на этой же встрече Владимир Путин оправдал Золотую Орду, к ханам которой за ярлыком на княжение ездил Александр Невский. Невского Русская православная церковь считает святым.