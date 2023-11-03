Путин рассказал, почему решил "расчехлить автомат" в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что у него "не было другого выбора" перед полномасштабным нападением на Украину 24 февраля 2022 года, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал на встрече с Общественной палатой РФ.

Так, у Путина спросили, принял бы он "другое решение, если бы знал, как все это будет" перед 24-м февраля.

"У нас другого выбора не было. Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, "а можно ли без этого обойтись?". Нет!" , — сказал президент РФ.

По его словам, "к сожалению, по-другому нельзя было бы сделать".

"Почему? Потому что на нас уже напали!" , — убеждает глава Кремля.

Путина спросили, принял ли бы он другое решение в феврале 2022 года, если бы он знал, что всё так будет. Ответ президента pic.twitter.com/b0kjbHNIsT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 3, 2023

Кто именно "напал" на Россию — Путин не уточнил.

Присутствовавшие встретили речь президента РФ аплодисментами.

Напомним, на этой же встрече Владимир Путин оправдал Золотую Орду, к ханам которой за ярлыком на княжение ездил Александр Невский. Невского Русская православная церковь считает святым.