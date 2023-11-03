Лукашенко: Украина "все равно будет наша", а Зеленский готовится сбежать
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина "все равно будет наша", что для США она уже отходит на второй план, а президент Владимир Зеленский якобы готовится покинуть страну, сообщает Украинская правда.
Об этом сказал Александр Лукашенко на встрече с представителями трудового коллектива и строителями Белорусской АЭС, работниками социальной инфраструктуры и жителями Островца, цитирует "Белта".
"Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна.
Заварушка на Ближнем Востоке… Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план.
Головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру".
Свои слова Лукашенко проиллюстрировал примером Афганистана, когда оттуда ушли американцы: "Кинули и уехали. Точно так будет и здесь".
По мнению беларусского диктатора, США – "далеко, они большие, им это сто лет не надо".
"Их политика – это муть, муть, муть. Заварить чего-то и в этой мутной воде… Знаете, что там рыбу легче ловить. Это их политика. А все остальное – это расходный материал, как в Украине сегодня.
Поэтому этот регион – наш регион. В том смысле, что мы вместе будем (с Украиной – ред.)".
По словам Лукашенко, рано или поздно "Европа приползет к нам, к России", потому что "Европу сегодня на части рвут американцы, как хотят, а она не может сопротивляться, потому что у нее все на рынке Америки завязано: кредиты, собственность и прочее".
Беларусский диктатор заявил, что при взгляде на западных политиков ему "иногда плакать хочется".
"Они же не думают о народе. Отсидел срок, два, пошел, украл чего-то, в карман положил и уехал куда-то. Точно так, говорят, и Зеленский готовится куда-то смотаться", – заявил Лукашенко, не называя источник своих домыслов и слухов.