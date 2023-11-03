Кабмин одобрил экспериментальный проект регистрации домашних животных
Кабинет министров одобрил предложение Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства цифровой трансформации о реализации в течение двух лет экспериментального проекта по проведению идентификации и/или регистрации домашних животных, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 3 ноября.
По словам Мельничука, цель пилотного проекта по идентификации и/или регистрации домашних животных:
- получение оперативной и достоверной информации о домашних животных,
- осуществление контроля за их численностью и размножением,
- вакцинация против бешенства,
- обеспечение ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия.
Кабинет министров также утвердил порядок реализации этого экспериментального проекта.