Подоляк: Мы имеем четкое представление о том, как выглядит конец войны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что несмотря на сложности нынешнего этапа войны увеличение поставок оружия должно привести к достижению технологического преимущества Украины на поле боя, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Подоляк в соцсети Х.

"Цели и стратегии Украины очевидны и понятны, и мы имеем четкое представление о том, как выглядит "конец войны". Несмотря на все сложности нынешнего этапа войны.

Наращивание поставок оружия для достижения технологического превосходства на поле боя. Значительные тактические поражения России. Обвал российских оборонных заказов".

По мнению Подоляка, следствием этого будет неконтролируемое возвращение агрессивных мобилизованных сил в Россию - крах фундаментальных мифов российской пропаганды - окончательный упадок влияния "путинской вертикали" внутри России - самоизоляция России - внутренние беспорядки - замена российских нынешних элит на элиты переходного периода.

Советник Ермака считает, что в результате всего этого Россия на определенный период сосредоточится на внутренних проблемах и начнет занимать то место в мире, которого она действительно заслуживает (место неглобального игрока), значительно уменьшится поддержка глобальной нестабильности, вернется возможность возрождения международного права и международных институтов.

Напомним:

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своей колонке в издании The Economist отметил, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, нужны высокие технологии, считает генерал.