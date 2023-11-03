Антикоррупционный суд засекретил половину своих приговоров за октябрь

Высший антикоррупционный суд в течение октября 2023 года засекретил половину, а именно 3 из 6 своих приговоров, касающихся топкоррупции, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит реестр судебных решений.

Речь идет о делах в отношении адвоката Олега Горецкого, сообщника главы Верховного суда Всеволода Князева, экс-нардепа и экс-главы Счетной палаты Валерия Пацкана, а также заместителя министра энергетики и угольной промышленности времен Януковича Игоря Кирюшина.

Горецкий и Кирюшин при этом пошли на соглашения с прокурором и признали свою вину.

Все три приговора засекречены якобы по п. 4 ч. 1 статьи 7 Закона Украины "О доступе к судебным решениям". Однако этот пункт закона предусматривает изъятие не полного текста, а только информации, для защиты которой дело слушали в закрытом режиме.

При этом информация об объявлении приговора Кирюшину вообще не была обнародована ни судом, ни Антикоррупционной прокуратурой. Не была опубликована даже резолютивная часть приговора экс-чиновнику, в которой должна идти речь о том, по каким статьям осудили Кирюшина и какое наказание ему назначили.

Кирюшину инкриминировали завладение сжиженным газом, принадлежавшим "Укрнафте" и "Укргаздобыче", за что мужчине грозило до 12 лет тюрмы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества. В 2020 году его экстрадировали из Грузии.

По делу Пацкана, обвиняемого в незаконной компенсации за жилье, как ранее сообщали в Центре противодействия коррупции, ВАКС мог изменить обвинение на более мягкое. Это привело к освобождению фигуранта от ответственности по срокам давности.

Узнать мотивацию такого решения можно было именно из решения, которое ВАКС не обнародовал. Расписание судебных заседаний свидетельствует, что на приговор Пацкана подана апелляционная жалоба.

Об осуждении Горецкого за соучастие во взятке Антикоррупционная прокуратура сообщала публично. Его освободили от наказания, при этом адвокат должен заплатить 21 млн. грн. на Силы обороны.

Председательствующими судьями по этим трем делам были Оксана Олейник, Ольга Саландяк и Сергей Мойсак.

УП обратилась за комментарием к пресс-службе Антикоррупционного суда относительно оснований для засекречивания приговоров, а также деталей назначенных наказаний.

Что было раньше: ВАКС засекретил приговор эксминистру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому, пошедшему на соглашение с прокурором по делу о рекордном подкупе НАБУ и САП. Злочевский избежал реального наказания, заплатив штраф и донат на ВСУ.

Антикоррупционный суд отказался объяснять, почему спрятал приговор.