Спецслужбы Молдовы: РФ потратила $55 млн на дестабилизацию в стране

Председатель Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце заявил о том, что Россия потратила 1 млрд леев (55,2 млн долларов) на дестабилизацию ситуации в стране, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает NewsMaker.

Он сослался на данные СИБ, которые указывают на подготовку и реализацию на территории Молдовы, начиная со второй половины 2022 года, диверсионного сценария внешнего вмешательства для насильственного свержения демократического правительства и захвата политического контроля криминальными группировками, подчиняющимися другим странам.

"Организаторы этого сценария аффилированы со структурами, отвечающими за разработку и реализацию политических технологий в РФ, связанными с администрацией президента России и российскими спецслужбами. Авторы этого сценария на территории Молдовы — участники организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором", – отметил Мустяцэ.

Глава СИБ пояснил, что для дестабилизации ситуации в Молдове Шор использует несколько политических партий, в частности, партию "Шанс". Он добавил, что преступную группировку Шора поддерживает другой молдавский олигарх — Влад Плахотнюк.

"Совместно с другими правоохранительными органами раскрыта масштабная операция, цель которой повлиять на избирательные процессы. В том числе с помощью скрытого финансирования избирательной кампании партии "Шанс". Эта сумма превысила 90 млн леев. Подтверждено, что большая часть денег поступила из-за рубежа, в частности, из России", — рассказал Мустяцэ.

Он также сообщил, что кандидаты от партии "Шанс" в ходе избирательной кампании пообещали реализовать несколько социальных и инфраструктурных проектов, в которых, по данным СИБ, участвовал гражданин РФ и Израиля Игал/Игорь Швед.

"Сумма финансирования, предположительно переданная „спонсором" Игалом Шведом, — € 1 032 737 и $280 тыс. В ходе расследования установлено, что деньги на счета Шведа в Казахстане поступали из России от гражданина Молдовы и РФ Виктора Гуцуляка, который тесно связан с Иланом Шорм и одним из российских олигархов", — заявил Мустяцэ.

По его словам, СИБ подготовил подробный доклад о попытках РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью преступной группировки Шора, который направили в Центральную избирательную комиссию, Наццентр борьбы с коррупцией и Генеральную прокуратуру.

Ранее президент Молдовы Майя Санду в среду обвинила Россию в "покупке" избирателей на местных выборах, которые состоятся в эти выходные, путем вливания денег в промосковские политические партии.

Напомним, ЦИК Молдовы отказала в аккредитации нескольким российским краткосрочным наблюдателям при ОБСЕ. Местные выборы в Молдове пройдут 5 ноября.

В начале октября Майя Санду заявила, что за сорванной в начале года попыткой России устроить государственный переворот в Молдове стояла российская террористическая группировка "Вагнер".