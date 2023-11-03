Израиль считает, что Россия войной в Газе хочет отвлечь от Украины
Российская Федерация может использовать атаку ХАМАС на Израиль "самым извращенным способом". Кремль таким образом хочет отвлечь внимание международного сообщества от войны, которую РФ ведет против Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрд, пишет Ynet.
В частности, на слова постпреда России при ООН Василия Небензи, обвинившего Израильское государство в "оккупации" Палестины и отрицавшего его право на самооборону, Эрд ответил так:
"Смешно слышать именно от представителя России морали в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права. Представитель страны, которую исключили из Совета ООН по правам человека, рассуждает о морали. Россия – последняя, кто будет нас учить".
Он также добавил, что "всем понятно" какова была бы реакция РФ в случае, если бы тысячи ее граждан были убиты и похищены террористами. Эрдан также назвал главную цель таких заявлений российского дипломата – "отвлечь внимание мира от вторжения РФ в Украину".
В то же время, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что война на Ближнем Востоке никоим образом не навредила поддержке Украины со стороны международных партнеров.
Война в Израиле
7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.
Вчера, 27 октября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.