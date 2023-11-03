Разведка Эстонии: ВСУ наносят большие потери РФ в районе Авдеевки

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии заявил, что в ближайшие недели РФ продолжит поддерживать интенсивность боевых действий с целью захвата Авдеевки в Донецкой области до конца года, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает сводка эстонской разведки о ходе войны РФ против Украины, сообщает ERR.

По данным ведомства, оккупационные войска РФ ценой больших потерь добились некоторых успехов в районе Авдеевки, чему способствовала относительно сухая погода, но ВСУ оказали организованное сопротивление на эшелонированной линии обороны.

Отмечается, что в основном украинская армия удерживала позиции благодаря дальнобойным средствам поражения в виде дронов и артиллерии, а также минным полям, благодаря этому потери ВС РФ в технике сопоставимы с показателями предыдущих недель.

Кроме того, эстонские аналитики предполагают, что российские войска усилят давление на линии Купянск – Лиман, поскольку пытаются добиться результата, который можно было бы продемонстрировать как значительный успех.

Разведка указывает, что таким образом РФ смогла бы найти оправдание продолжению агрессии и необходимости полного захвата Луганской и Донецкой областей для обеспечения сухопутного коридора в Крым. Кроме того, российские войска пытаются сковать ВСУ, чтобы снизить их давление на других участках фронта.

В сводке также говорится, что украинские защитники продолжают проводить рейды в Херсонской области с целью создания новых плацдармов на левом берегу Днепра, где им на руку при форсировании реки играет низкая облачность и туманы. Тем временем РФ на этом участке компенсирует слабость своих сухопутных сил активизацией авиации.

Ранее разведка Британии сообщила, что ни украинские, ни российские войска не способны прорвать линию фронта в Украине из-за надежной противовоздушной обороны обеих сторон и огромной линии соприкосновения, которую необходимо удерживать.

В районе Авдеевки крупномасштабное российское наступление натолкнулось на мощную украинскую оборону.

Как известно, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, нужны высокие технологии.