Кулеба: Зеленский взвешивает все "за" и "против" проведения выборов весной
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Владимир Зеленский взвешивает все "за" и "против" проведения президентских выборов весной 2024 года, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на Кулебу на брифинге.
"Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает разные "за" и "против".
Он добавил, что проведение выборов во время войны с Россией приведет к "беспрецедентным" вызовам.
Что предшествовало:
- Президент в августе заявлял в интервью, что для выборов в 2024 году необходимы законодательные изменения, немалые средства от партнеров и международные наблюдатели в окопах.
- Также заявлял, что будет снова баллотироваться в президенты, если выборы состоятся в 2024 году во время войны.
- Также, по словам Зеленского, наибольшими сложностями для выборов во время войны являются вопросы безопасности присутствия наблюдателей, голосование военных, жителей временно оккупированных территорий и украинцев за рубежом, а также финансирование кампании.