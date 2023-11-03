Кулеба: Зеленский взвешивает все "за" и "против" проведения выборов весной

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Владимир Зеленский взвешивает все "за" и "против" проведения президентских выборов весной 2024 года, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на Кулебу на брифинге.

"Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает разные "за" и "против".

Он добавил, что проведение выборов во время войны с Россией приведет к "беспрецедентным" вызовам.

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