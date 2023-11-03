США выделили очередной пакет военной помощи Украине на 425 млн долларов
Министерство обороны США объявило о дополнительной военной помощи для Украины на $425 миллионов, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.
Для неотложных нужд Украины на поле боя Штаты выделяют $125 миллионов. За эти деньги Украина получит вооружение со складов американской армии.
Еще $300 миллионов направят на укрепление противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).
В пакет войдут:
- боеприпасы для NASAMS и HIMARS,
- артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм,
- комплексы TOW,
- системы Javelin и AT-4,
- более трех миллионов патронов к стрелковому оружию,
- подрывные боеприпасы,
- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore,
- 12 бронетранспортеров,
- средства с лазерной наводкой для противодействия дронам,
- снаряжение, запчасти и другое.
"Помощь Украине — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию где-то еще, одновременно укрепляя нашу базу оборонной промышленности и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", — добавили в Пентагоне.
Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Украины не фиксирует уменьшение международной помощи в борьбе с Россией, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.