США выделили очередной пакет военной помощи Украине на 425 млн долларов

Министерство обороны США объявило о дополнительной военной помощи для Украины на $425 миллионов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Для неотложных нужд Украины на поле боя Штаты выделяют $125 миллионов. За эти деньги Украина получит вооружение со складов американской армии.

Еще $300 миллионов направят на укрепление противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

В пакет войдут:

боеприпасы для NASAMS и HIMARS,

артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм,

комплексы TOW,

системы Javelin и AT-4,

более трех миллионов патронов к стрелковому оружию,

подрывные боеприпасы,

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore,

12 бронетранспортеров,

средства с лазерной наводкой для противодействия дронам,

снаряжение, запчасти и другое.

"Помощь Украине — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию где-то еще, одновременно укрепляя нашу базу оборонной промышленности и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа" , — добавили в Пентагоне.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Украины не фиксирует уменьшение международной помощи в борьбе с Россией, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.