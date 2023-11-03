СМИ сообщают о визите Зеленского в Израиль на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Израиль, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Подготовка к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Израиль на следующей неделе находится на продвинутой стадии.

Зеленский предложил приехать более двух недель назад, но Израиль посчитал это преждевременным, поскольку война еще находится в относительно ранней фазе, хотя и принимал других лидеров со всего мира.

Зеленский может прибыть уже в понедельник или вторник, говорится в сообщении.

Издание отмечает, что визит Зеленского в Израиль и его встреча с главами страны "станет сигналом о том, что просвещенный мир, подвергающийся нападению, стоит против менее просвещенного мира, который нападает".

"Это будет означать нечто вроде единого фронта Израиля, Украины, Европы и США против оси Россия-Иран" , - сообщает издание, добавляя, что Израиль признает, что этот визит повысит его легитимность в войне против ХАМАС.

Предыстория

После того, как 7 октября ХАМАС напал на Израиль, Зеленский попросил рассмотреть возможность визита в страну, чтобы выразить свою солидарность.

После этого некоторые СМИ писали об отказе украинскому лидеру в визите, поскольку это якобы несвоевременно.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленскому не отказывали в визите в Израиль. Его предупредили, что для такой поездки придется подождать. Глава МИД отметил, что визит наверняка состоится после согласования сроков.

Кроме того, недавно посол заявлял, что президент Украины может приехать в Израиль с визитом в любое время, но точной даты нет.