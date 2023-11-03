Генштаб: Россияне пытались наступать в районе Работиного и Клещиевки

За прошедшие сутки российская армия безуспешно пыталась восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 3 ноября.

На Бахмутском направлении враг 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Также вел безуспешные штурмовые действия возле Богдановки и Хромово Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отразили 7 атак.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Тонечко, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Всего Силы обороны отбили 17 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 14 атак.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Водяного, Угледара, Старомайорского и южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

Всего в течение суток произошло 53 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 67 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 11 разведывательных БпЛА, 24 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 1 ракету Х-59 врага.