Зеленский подписал закон о нацменьшинствах в Украине: что это значит

Президент Владимир Зеленский подписал закон о "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит вечернее обращение Зеленского.

"Подписал сегодня важный закон о национальных сообществах. Реализовали еще один критерий для нашей евроинтеграции. Дополнительные гарантии для национальных сообществ в Украине, дополнительные гарантии для нашего движения в Евросоюз. Продолжаем работу дальше в выполнении рекомендаций Еврокомиссии" , - сказал он.

Стоит отметить, что данный закон позволит ускорить европейскую интеграцию Украины.

Новации закона

Закон дает обновленное определение термина национальные меньшинства (сообщества), основанного на инклюзивном подходе и соответствующего Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств в 1995 году.

Согласно закону:

"Национальное меньшинство (сообщество) Украины - это постоянная группа граждан Украины, которые не являются этническими украинцами, проживают на территории Украины в пределах ее международно признанных границ, объединены общими этническими, культурными, историческими, языковыми и/или религиозными признаками, осознают свою принадлежность к ней, проявляют стремление сохранить и развивать свою языковую, культурную, религиозную самобытность".

По закону, публичные мероприятия (собрания, конференции, митинги, выставки, учебные курсы, семинары, тренинги, дискуссии, форумы, другие публичные мероприятия), организованные для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), могут проводиться на языках соответствующих национальных меньшинств (сообществ).

Культурно-художественная, развлекательная или зрелищная мера, организуемая и проводимая лицами, принадлежащими к национальному меньшинству (сообществу), может проводиться на языке соответствующего национального меньшинства (сообщества).

Кроме того, населенных пунктах, в которых традиционно проживают лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, допускается распространение внутренней и наружной рекламы, а также рекламы в соответствующих аудиальных и аудиовизуальных медиа местной категории, выполненной на государственном языке и дублированных языками соответствующих национальных меньшинств.

Эти положения не применяются к государственному (официальному) языку государства, признанному Верховным советом Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, то есть русского языка.

Напомним, в феврале 2023 года большинство украинцев (52%) были против изучения русского языка в школах в любом виде. Еще четыре года назад такое мнение разделяли всего 8% украинцев.

Напомним, о том, что Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о нацменьшинствах стало известно 1 декабря 2022 года.