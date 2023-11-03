Автор скандальной статьи в Time Шустер рассказал о своих источниках

Журналист Саймон Шустер сообщил, что для своей статьи в журнале Time, вызвавшей общественный резонанс, он общался только с нынешними советниками президента Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Шустер в Ток-шоу УП.

"Если внимательно прочитать текст, там речь не идет о бывших советниках, речь не идет о "сотрудниках" офиса президента. Мы говорим о нынешних советниках президента Зеленского. Слово "бывший" нигде не встречается, ни в коем предложении.

И если уж говорить об этом, то Алексей Арестович не работает в офисе президента с весны-лета 2022 года. Тогда был последний раз, когда мы с ним разговаривали".

Шустер считает, что люди хотели говорить анонимно, чтобы привлечь внимание к проблемам, не подвергая себя риску. Он также отметил, что провел три недели в Киеве, встречался с большим количеством людей о разных проблемах.

И одна из тем, о которой планирует писать Шустер – сложность контрнаступления и необходимость технологического прорыва для Украины. Об этом уже писал и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке для The Economist.

Также журналист отметил, что не ожидал такой общественной реакции на статью, и это стало для него сюрпризом.

Что предшествовало: Американский журнал Time опубликовал статью о проблемах, с которыми сталкивается президент Владимир Зеленский во время войны, начиная от ситуации на фронте и международной поддержки и заканчивая борьбой с коррупцией.

Ссылаясь на членов окружения президента, автор статьи Саймон Шустер отмечает, что после последнего визита в США Зеленский чувствует себя "взбешенным".

Мол, на втором году войны у Зеленского уже не сохранился "привычный блеск его оптимизма, его чувство юмора, его склонность оживлять встречи в военной комнате в шутку или непристойную шутку".

Автор написал, что некоторые из окружения Зеленского убеждены, что президент "обманывает себя".