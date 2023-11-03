В Армении ответили РФ на претензии по поводу участия в украинской "Формуле мира"

Заместитель главы МИД Армении Паруйр Ованнисян прокомментировал недовольство Россией участия Еревана в саммите по украинской "формуле мира", которая прошла на Мальте, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает News.am.

По его словам, РФ неверно квалифицировала встречу между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком на Мальте.

"Эта платформа – площадка для секретарей советов безопасности. Я бы не сказал, что это было посвящено вопросу Украины, там была более широкая повестка. Думаю, что такая квалификация не соответствует действительности", – отметил Ованнисян.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает участие Армении в саммите по украинской "формуле мира" на Мальте как "демонстративный антироссийский жест".

Напомним, третья встреча по украинской "формуле мира" на Мальте, которая длилась 28-29 октября, сосредотачивалась на вопросах ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также освобождения пленных и депортированных и восстановления территориальной целостности Украины.

Во встрече приняли участие лично или дистанционно представители 66 стран – более чем на 20 больше, чем в предыдущей встрече в Саудовской Аравии. Во встрече впервые приняла участие Армения, однако не принял участие Китай.

В сентябре этого года Армения впервые передала Украине гуманитарную помощь – ее привезла во время визита жена премьера Армении Никола Пашиняна.

Позже в начале октября Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.