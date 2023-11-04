NYT: Землетрясение в Непале унесло жизни по меньшей мере 70 человек

По меньшей мере 70 человек погибли и сотни получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего на северо-западе Непала поздно вечером в пятницу, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на местных чиновников.

Спасатели только начинают добираться до горных деревень, где произошло землетрясение, но официальные лица предупреждают, что количество жертв, вероятно, возрастет, поскольку при дневном свете легче выявлять масштабы разрушений и восстанавливать утраченную связь с районами, которые были от него отрезаны.

Землетрясение произошло около полуночи, когда люди спали. Подземные толчки ощущались и в столице Индии, Нью-Дели, за сотни километров от нее.

"Сейчас подтверждено 34 смерти от полиции и чиновников" , - сказал Суреш Сунар, главный районный офицер Джаджаркота, эпицентра землетрясения, который находится в около 500 км от столицы Непала Катманду.

В Рукуме, еще одном пострадавшем от землетрясения районе, подтверждено 36 смертей и то, что 53 человека получили ранения.

Издание напоминает, что землетрясения являются частым явлением в Непале.

Землетрясение силой 7,8 баллов в 2015 году унесло жизни около 9 000 человек и повредило около миллиона зданий, нанеся ущерб на миллиарды рупий в одной из беднейших стран Южной Азии.