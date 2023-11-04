Вспышка гепатита А в Украине: что нужно знать о вирусе и вакцине

В Украине растет заболеваемость гепатитом А. Вирус обнаружили в нескольких областях, но в сети уже распространяются фейки об эпидемии и карантине в стране, сообщает РБК-Украина.

Сайт собрал все, что нужно знать о гепатите А, насколько опасна болезнь, и есть ли вакцина против этого вируса.

Что такое гепатит А

Вирусный гепатит А (ВГА) – заболевание вирусного происхождения, наиболее часто поражающее печень. Другие известные названия – болезнь Боткина или "желтуха".

Вирус передается фекально-оральным путём. Заразиться в домашних условиях возможно при несоблюдении санитарных условий – через грязные руки, воду, тесный физический контакт с инфицированным.

Вирус имеет очень длительный инкубационный период. С момента инфицирования до появления первых признаков болезни может пройти от 14 до 45 дней.

Преимущественно ВГА болеют дети, однако симптомы сильнее проявляются у взрослых. В наибольшей зоне риска лица старше 65 лет.

Специфического лечения гепатита А нет. Оно направлено на уменьшение симптомов заболевания, а также на помощь в восстановлении печени.

Симптомы болезни

Считается, что главным признаком инфицирования является пожелтение белков глаз и кожи, поэтому болезнь и получила народное название "желтуха". При этом, по данным Минздрава, желтуха проявляется только у 10% детей и у 70% взрослых.

Другие распространенные симптомы ВГА:

боль в животе

повышение температуры тела

тошнота, рвота

диарея

потеря аппетита

слабость, головная боль

тяжесть в правом подреберье

моча темного цвета

В Минздраве отмечают, что у больных необязательно проявляются все симптомы. К примеру, инфицированный человек может иметь нормальную температуру тела или обычный цвет мочи.

В чем разница между гепатитами А, В, С

Хотя все виды инфекции поражают печень, в отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко заканчивается смертью.

ВГА передается фекально-оральным путем в то время, как ВГВ и ВГС – через кровь и биологические жидкости человека.

По данным ВОЗ, почти все люди, пораженные гепатитом А, полностью поправляются и у них формируется пожизненный иммунитет к болезни. В то же время гепатиты B и C являются причиной 96% всех случаев смерти от инфекции.

Как уберечься от заражения

Действенным способом предотвратить инфицирование является соблюдение санитарно-гигиенических норм. Это простые правила профилактики:

мыть руки после пребывания в общественных местах, перед едой, а также после каждого посещения санузла;

пить только бутилированную или кипяченую воду (кипятить следует не менее 10 минут);

хорошо мыть овощи, фрукты, зелень и ягоды перед употреблением (лучше "обдавать" кипятком);

не покупать продукты на стихийных рынках;

при покупке молочной продукции на рынке проводить термическую обработку перед употреблением;

покупать продукты быстрого питания только в отведенных для этого местах перед употреблением "уличной пищи" – мыть руки и обрабатывать их антисептиком;

не заниматься самолечением – при появлении симптомов немедленно следует обратиться к семейному врачу.

Дополнительно оградить себя от вируса гепатита А можно с помощью вакцины.

Есть ли вакцина от гепатита А в Украине

Вакцинация от гепатита А в календаре прививок относится к перечню рекомендованных в Украине, то есть не является обязательной. Граждане могут сделать прививку за свой счет.

По данным Национального портала по иммунизации, на рынке доступно несколько инъекционных инактивированных вакцин против вирусного гепатита А для детей и взрослых:

Хаврикс (вакцина от гепатита А)

Твинрикс (вакцина против гепатита А и гепатита В).

Производители рекомендуют 2 дозы вакцины для обеспечения более продолжительной защиты после прививки (5-8 лет).

Для детей в возрасте до одного года лицензированных вакцин в Украине нет.

Схема вакцинации от гепатита А (скриншот vaccine.org.ua)

В настоящее время Винницкая область, где было зафиксировано наибольшее количество инфицированных, получила от Минздрава более тысячи доз вакцины. Прививки делают людям из группы риска: медикам, врачам экстренной медицинской помощи и специалистам общественного здоровья, которые задействованы в ликвидации вспышки ВГА.

Также вакцинируют граждан из близкого окружения инфицированных. В частности, семей, проживающих совместно или близких, с кем контактировали накануне заболевания. Такая экстренная вакцинация эффективна, если проводится в течение двух недель после контакта с больным.

Вспышка болезни в Украине

Первую вспышку гепатита А в этом году зафиксировали в Винницкой области 16 октября. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Источник инфицирования не был обнаружен.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, на 2 ноября с начала вспышки всего за медицинской помощью обратились 262 человека в Винницкой области. В настоящее время в больницах остается 111 пациентов, 87 – выписали.

Кроме того, зафиксированы случаи ВГА в Ивано-Франковской области. Выявлены 12 больных, все они контактировали между собой.

В Тернопольской области 3 ноября гепатитом А заболел один человек.

В то же время сетью начали распространяться новости якобы об эпидемии ВГА и введении карантина в Украине. В Министерстве здравоохранения опровергли это и заявили, что заведомо ложная информация о ситуации с гепатитом А является частью вражеского ИПСО.

В случае обнаружения опасности Минздрав сообщит об этом на официальном сайте ведомства и страницах в социальных сетях.

Также в Минздраве отметили, что вирус гепатита А постоянно регистрируется на территории Украины. Всего за 9 месяцев 2023 выявлено 314 случаев заболевания. В 2022-м за весь год зафиксировали 281 случай.