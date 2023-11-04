Ситуация на фронте 4 ноября: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Силы обороны ведут наступательные операции на Мелитопольском направлении и истощают россиян врага вдоль этой линии фронта, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба.

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений.

В общем враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Авиационным ударам подверглись: Новоселовка, Петропавловка, Новоосиново, Песчаное, Пролетарское Харьковской области; Надежда, Серебрянское лесничество Луганской области; Серебрянка, Северск, Хромовое, Клещеевка, Александрополь, Новокалиново, Бердичи, Новоселовка Первая, Авдеевка, Орловка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. защитники отбили здесь около 10 атак противника.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение неподалеку Клещеевки, где защитники отбили около 10 атак. Также противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки и Хромового Донецкой области.

Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили около 20 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отражено около 20 атак врага.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение неподалеку Роботино Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, радиолокационную станцию, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств противника.