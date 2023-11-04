Силы обороны уничтожили еще 830 оккупантов и 11 вражеских танков
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 830 захватчиков, 11 танков и 39 беспилотников врага, сообщает Украинская правда.
Об этом говорят данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 304100 (+830) человек,
- танков ‒ 5276 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 9939 (+38) ед,
- артиллерийских систем ‒ 7363 (+35) ед,
- РСЗО ‒ 861 (+7) ед,
- средств ПВО ‒ 568 (+2) ед,
- самолетов ‒ 322 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 324 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 5534 (+39) ед,
- крылатых ракет ‒ 1551 (+0) ед,
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 9716 (+25) ед,
- специальная техника ‒ 1038 (+4) ед.