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Силы обороны уничтожили еще 830 оккупантов и 11 вражеских танков

Силы обороны уничтожили еще 830 оккупантов и 11 вражеских танков
Фото: Генштаба

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 830 захватчиков, 11 танков и 39 беспилотников врага, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 304100 (+830) человек,
  • танков ‒ 5276 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 9939 (+38) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 7363 (+35) ед,
  • РСЗО ‒ 861 (+7) ед,
  • средств ПВО ‒ 568 (+2) ед,
  • самолетов ‒ 322 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 324 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 5534 (+39) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1551 (+0) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 9716 (+25) ед,
  • специальная техника ‒ 1038 (+4) ед.

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