Глава Еврокомиссии прибыла в Киев и должна выступить в Раде – нардеп

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Она, в частности, встретится с президентом Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Визит проходит накануне того, как Еврокомиссия должна рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Как отметил Железняк, ожидается выступление Урсулы фон дер Ляйен перед парламентом.

Вступление Украины в ЕС

После полномасштабного российского вторжения Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Сначала Украина стала кандидатом на вступление в ЕС, а чтобы перейти к следующему этапу - переговорам о членстве - нужно было выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.

Сейчас Украина фактически выполнила все определенные рекомендации. Ожидается, что 8 ноября Еврокомиссия порекомендует ЕС начать переговоры с Украиной о членстве.

Но начало переговоров - это только первый шаг к членству в ЕС. В дальнейшем Украину будут ждать длительные переговоры, в ходе которых украинское законодательство нужно будет приводить в соответствие с европейским, а затем ратификация членства всеми государствами ЕС.

Этот путь от начала переговоров до ратификации может занять годы или даже десятилетия. Украина планирует стать членом ЕС в 2024 году, в самом же Брюсселе говорят, что это может произойти до 2030 года.