Глава Еврокомиссии прибыла в Киев и встретилась с Зеленским (Обновлено)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Она, в частности, встретится с президентом Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Визит проходит накануне того, как Еврокомиссия должна рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Как отметил Железняк, ожидается выступление Урсулы фон дер Ляйен перед парламентом.

Шестой визит с начала войны

Урсула фон дер Ляйен лично подтвердила свой визит в Киев, прикрепив к публикации фотографию с президентом Владимиром Зеленским.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

Как отметила глава Еврокомиссии, целью ее поездки является обсуждение:

путь вступления Украины в ЕС;

финансовой поддержки ЕС для восстановления страны, как современной, процветающей демократии;

дальнейших шагов, чтобы заставить Россию заплатить за развязанную войну.

Ursula von der Leyen stated that she arrived in Kyiv to discuss Ukraine's path to EU membership ???????????????? https://t.co/vLLsTckkZu pic.twitter.com/aG1LIsa9k0 — Maria Drutska ???????? (@maria_drutska) November 4, 2023

Чего ожидать от визита

Как рассказывала министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, ожидается, что Усрула фон дер Ляйен встретится с президентом Владимиром Зеленским относительно окончательных оценок, которые будут представлены Еврокомиссией в окончательном отчете о начале переговоров по вступлению в ЕС.

По словам Стефанишиной, Украина рассчитывает на положительное решение со стороны Еврокомиссии, фиксирование прогресса по 7 шагам, а также рекомендации со стороны ЕС относительно реформ по верховенству права.

Вступление Украины в ЕС

После полномасштабного российского вторжения Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Сначала Украина стала кандидатом на вступление в ЕС, а чтобы перейти к следующему этапу - переговорам о членстве - нужно было выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.

Сейчас Украина фактически выполнила все определенные рекомендации. Ожидается, что 8 ноября Еврокомиссия порекомендует ЕС начать переговоры с Украиной о членстве.

Но начало переговоров - это только первый шаг к членству в ЕС. В дальнейшем Украину будут ждать длительные переговоры, в ходе которых украинское законодательство нужно будет приводить в соответствие с европейским, а затем ратификация членства всеми государствами ЕС.

Этот путь от начала переговоров до ратификации может занять годы или даже десятилетия. Украина планирует стать членом ЕС в 2024 году, в самом же Брюсселе говорят, что это может произойти до 2030 года.