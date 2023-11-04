Министр обороны Италии считает, что еще не время для переговоров между Украиной и РФ

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что еще не время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью Quotidiano Nazionale.

Крозетто признал, что сейчас внимание к войне РФ против Украины снизилось, однако не на политическом уровне, а только на уровне СМИ.

Итальянский министр добавил, что поддержка Киева со стороны Запада и ЕС не изменилась.

"Украина борется за защиту своего суверенитета, а также за соблюдение международного права... Очевидно, что прочный мир не может основываться только на военных действиях. Необходимо политическое "перемирие". Время для этого еще не пришло, но "Надежда умирает последней", – отметил Крозетто.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что чиновники из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с РФ.

Напомним, в сентябре глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не может вести мирные переговоры с Путиным, поскольку тому нельзя доверять.