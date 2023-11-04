ОП: Зеленский уволил командующего ССО Хоренко по представлению Умерова

В Офисе президента заявляют, что Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению министра обороны Рустема Умерова, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец в комментарии УП.

"Согласно закону Украины о национальной безопасности, командующие видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины по представлению министра обороны Украины.

Такое представление было получено Офисом президента согласно действующему законодательству".

Соответствующая формулировка содержится в пункте 5 статьи 16 закона "О национальной безопасности Украины".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский своим указом от 3 ноября уволил Хоренко и назначил новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Сергея Лупанчука.

В вечернем обращении глава государства заявил, что Хоренко продолжит выполнять специальные задачи в составе Главного управления разведки МОУ.

Сам Хоренко заявил, что ему неизвестны причины отставки с должности командующего Сил спецопераций, а представление на его увольнение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не делал.