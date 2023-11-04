Зеленский поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Президент Украины поздравил работников железной дороги с профессиональным праздником, сообщает Деловая столица.

Сегодня отмечаем профессиональный день наших "железных людей". Об этом отметил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет ОПУ.

"Наша железная дорога — это гораздо больше, чем просто транспорт. Это гарантия, что наши люди, украинская экономика и наше государство не будут оторваны от европейских стран, которые нам помогают. Наша железная дорога — это гарантия, что области Украины, города и села в разных частях государства даже под обстрелами российских террористов объединены в одно пространство жизни с необходимыми товарами и сервисами" , — говорит президент.

По словам Зеленского, 220 тысяч человек, несмотря на любые опасности, работают для того, чтобы могло работать государство, наше общество, наша экономика.

Украинские железнодорожники помогли эвакуировать 4 миллиона человек из районов боевых действий. Смогли перевезти только с начала этого года более 120 миллионов тонн грузов. С начала полномасштабной войны наши железнодорожники смогли построить новые жизненно важные маршруты, в которых Украина нуждалась в десятках лет. Это маршруты с Польшей, Румынией и Молдовой.