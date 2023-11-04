Close button

Умеров попросил у Пентагона больше боеприпасов для украинских воинов

Умеров попросил у Пентагона больше боеприпасов для украинских воинов
Фото: twitter

Министр обороны Рустем Умеров в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином отметил потребности Сил обороны в боеприпасах, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Минобороны Украины.

"Спасибо США и министру Остину за новый пакет военной помощи Украине. Мы обсудили последние обновления на фронте и состояние подготовки Сил обороны будущего.
Я отметил текущие потребности Украины: больше боеприпасов для наших воинов".

Также во время еженедельного разговора с Остином Умеров поблагодарил США за постоянную и непоколебимую поддержку.

Новости

Популярные темы форума

analytics