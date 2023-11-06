Курс валют НБУ на 6 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 6 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 5 ноября, упал на 10 коп до 36.17 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 38.73 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.90 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 5 ноября 2023 года.

Фунт стерлингов подорожал на 22 коп до 44.52 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 2 коп до 40.21 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 8.71 за 1 польский злотый.