Курс валют НБУ на 6 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 6 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 5 ноября, упал на 10 коп до 36.17 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 38.73 за 1 евро.
Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.90 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 5 ноября 2023 года.
Фунт стерлингов подорожал на 22 коп до 44.52 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 2 коп до 40.21 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 8.71 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.170500
|EUR
|Евро
|38.727800
|RUB
|Рубль
|0.389650
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.520500
|CHF
|Швейцарский франк
|40.211800
|PLN
|Польский злотый
|8.708600