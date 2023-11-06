РФ атаковала ракетами и дронами юг: работала ПВО, есть попадания

В ночь на 6 ноября российские войска запустили по южным областям Украины беспилотники-камикадзе и ракеты разных типов. Работала противовоздушная оборона. Впрочем, попадание, в частности в центре Одессы.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что по Одессе, вероятно, россияне ударили ракетами Оникс и Искандер-М. Есть попадание по центру города и законсервированному промышленному зданию.

"Взрывной волной повреждено несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенный к наследию ЮНЕСКО" , – сообщили Силы обороны.

Атака ударных дронов типа "Shahed-131/136" была "интенсивной и плотной", целью была припортовая инфраструктура Одессы.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов.

"К сожалению, попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном. Пожар оперативно ликвидирован. 5 местных жителей обратились за медицинской помощью с различными травмами. Они госпитализированы" , - говорится в сообщении.

Также РФ направила противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону. Она повредила 5-этажный жилой дом. Информации о пострадавших нет.

Ракету Х-59, выпущенную по Николаевщине, уничтожили силы противовоздушной обороны.