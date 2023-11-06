Оккупанты атаковали ВСУ под Бахмутом, Роботино и Авдеевкой – Генштаб

Российские войска продолжают попытки оцепить Авдеевку, а также атаковали Силы обороны Украины под Бахмутом, Роботино и на других направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 6 ноября.

За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения. Всего враг нанес 6 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами оказались: Синьковка, Ивановка Харьковской области; Надежда, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Клещиевка, Ласточкино, Новокалиново, Спорное, Веселое, Александрополь, Авдеевка, Очеретино, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области; Республиканец, Львов, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 90 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили около 10 атак противника.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак противника. Также противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области, где украинские воины отразили еще 5 атак противника. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отразили около 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях оккупанты вели штурмовые действия северо-западнее Вербового, Роботино, севернее Нестерянки и Пятихаток Запорожской области. Удачи не имели.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 4 разведывательных БПЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.