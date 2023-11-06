Почти 900 военных и 14 артсистем: Генштаб ВСУ о потерях России за сутки
За минувшие сутки российские войска потеряли в Украине около 880 военных, 4 танка, 14 артиллерийских систем, 20 беспилотников оперативно-тактического уровня и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 305 970 (+880) человек,
- танков − 5 288 (+4) ед,
- боевых бронированных машин − 9 958 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 7 389 (+14) ед,
- РСЗО − 867 (+0) ед,
- средств ПВО − 570 (+0) ед,
- самолетов − 322 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 554 (+20) ед,
- крылатых ракет − 1 556 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 744 (+14) ед,
- специальной техники – 1 047 (+0) ед.