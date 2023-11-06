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Почти 900 военных и 14 артсистем: Генштаб ВСУ о потерях России за сутки

Почти 900 военных и 14 артсистем: Генштаб ВСУ о потерях России за сутки
Фото: Facebook

За минувшие сутки российские войска потеряли в Украине около 880 военных, 4 танка, 14 артиллерийских систем, 20 беспилотников оперативно-тактического уровня и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 305 970 (+880) человек,
  • танков − 5 288 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин − 9 958 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 7 389 (+14) ед,
  • РСЗО − 867 (+0) ед,
  • средств ПВО − 570 (+0) ед,
  • самолетов − 322 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 554 (+20) ед,
  • крылатых ракет − 1 556 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 744 (+14) ед,
  • специальной техники – 1 047 (+0) ед.

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