Россияне запустили ночью по Украине 22 "Шахеда" – Воздушные силы

В ночь на 6 ноября россияне атаковали Украину ракетами и беспилотниками. В частности, запустили 22 "Шахеда" – силам противовоздушной обороны удалось сбить 15 дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

С 20.00 вечера 5-го до полуночи 6-го ноября 2023 года оккупанты атаковали Украину несколькими типами ракет и ударными дронами.

Оккупанты выпустили по одной управляемой авиационной ракете Х-31 и Х59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины. Также зафиксирован пуск противокорабельной ракеты П-800 "Оникс" и баллистической ракеты "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма.

Из района мыса Чауда (Крым) зафиксированы пуски 22 ударных БпЛА "Shahed-136/131".