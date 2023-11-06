"Укроборонпром" заявил о серийном производстве украинского аналога "Шахеда"

Новый дрон-камикадзе пошел в серийное производство, и его уже заказывают силы обороны для своих операций.﻿ Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин, сообщает Экономическая правда.

По его словам, рекордная дальность боевого вылета новой разработки – 1000 км.

"В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками" , – отметил Сметанин.

О разработке дрона-камикадзе, способного летать на 1000 км, еще в начале года сообщало бывшее руководство "Укроборонпрома". Изделие тогда было только на стадии испытания.