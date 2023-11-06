Израиль заявил, что захватил опорный пункт ХАМАСа в Газе

Армия обороны Израиля заявила, что сухопутные войска ночью захватили опорный пункт ХАМАС и нанесли удары по 450 объектам, принадлежащим террористической группировке, в рамках продолжения наземного наступления Израиля в Секторе Газа, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что опорный пункт включал наблюдательные посты, тренировочные площадки и подземные туннели.

По данным ЦАХАЛа, несколько боевиков ХАМАС были убиты, когда войска захватили этот объект.

Еще нескольких полевых командиров ХАМАСа убили в других боях.

Также сообщается, что истребители ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 450 целям ХАМАСа в Секторе Газа за минувшие сутки, включая тоннели, военные объекты, наблюдательные пункты и позиции запуска противотанковых управляемых ракет.

В результате одного из авиаударов убили руководителя спецопераций ХАМАСа Джамаля Мусу.

ВМС Армии обороны Израиля также нанесли удары по объектам ХАМАСа, включая командные центры, дополнительные позиции запуска противотанковых управляемых ракет и наблюдательные пункты.