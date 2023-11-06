ГУР: Атаки на энергосистему будут не так примитивны, как в прошлом году

Массированные удары по энергетике в Украину могут начаться после наступления холодов. Это будут не такие примитивные атаки, как в прошлом.﻿ Об этом заявил представитель ГУР Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

По его словам, сейчас крайне сложно заранее сказать, чего будет больше - ракет или "шахедов". Так же, как сложно спрогнозировать тактику и схему потенциальных ударов по энергосистеме.

"Она может быть разной. Это могут быть удары с применением исключительно ракет разных типов, могут быть комбинированные удары с использованием и ракет, и беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем, по оценке военной разведки, это однозначно будут не такие примитивные атаки, как в прошлом году" , - объяснил представитель ГУР.

Как отмечается в материале, распространенный среди аналитиков и специалистов прогноз - россияне будут прибегать к комбинированным ударам с использованием и дронов, и крылатых ракет, и баллистики. Прошлой осенью и зимой противник применял очень мало баллистических ракет для ударов по энергетике, за исключением Х-22 и С-300. Принимая во внимание усиление украинской ПВО, теперь баллистики в ракетных залпах может стать больше.

Однако, по оценке ГУР, враг будет использовать больше именно крылатых ракет, а не баллистики. Х-101, Х-555 плюс "Калибры" - это будут основные ударные элементы, говорит Скибицкий. То, что с 25 сентября Россия не применяет эти ракеты, как раз и может свидетельствовать об их накоплении.